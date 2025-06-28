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В Армении назвали абсурдным возбуждение дела по интервью двухлетней давности

Адвокат Арутюнян назвал абсурдным возбуждение дела против епископа Аджапахяна
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Стрингер/РИА Новости

Адвокат Вараздат Арутюнян назвал абсурдным возбуждение дела о призыве к свержению власти в отношении Ширакского архиепископа Микаэла Аджапахяна по интервью двухлетней давности. Его слова приводит Sputnik Армения.

«Основанием для возбуждения дела стало интервью двухлетней давности, что выглядит абсурдным. В юридической практике подобные случаи невозможны, если речь не идет о политическом преследовании», — заявил он.

Также Арутюнян заявил, что в отношении священнослужителя возбуждено уголовное дело по статье средней тяжести, что предполагает возможность применения альтернативных аресту мер пресечения.

27 июня арестованный по делу о призывах к свержению власти Ширакский архиепископ Микаэл Аджапахян назвал власти угрозой стране.

26 июня суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента премьер-министра Никола Пашиняна, на два месяца по делу о захвате власти.

Следственный комитет Армении считает Галстаняна и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Арестованные связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за якобы предотвращенной попыткой переворота.

Ранее Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку после рождения ребенка.

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