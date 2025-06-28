На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал архиепископа Армянской церкви

Суд в Ереване заключил под стражу архиепископа Аджапахяна
close
Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — сказал юрист.

Аджапахян был задержан 27 июня в Армении. Он подозревался в публичных призывах к свержению власти в республике. По словам Зограбяна, обвинение его подопечному предъявили во время задержания.

В этот же день архиепископ попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры Армении. Владыка отметил, что полностью удовлетворен своим служением в церкви.

По армянскому законодательству, для того чтобы начать процесс импичмента главе правительства, инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра.

Ранее в Армении возбудили уголовное дело из-за препятствия народом задержанию священника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами