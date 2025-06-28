Суд арестовал архиепископа Армянской церкви

Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — сказал юрист.
Аджапахян был задержан 27 июня в Армении. Он подозревался в публичных призывах к свержению власти в республике. По словам Зограбяна, обвинение его подопечному предъявили во время задержания.
В этот же день архиепископ попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры Армении. Владыка отметил, что полностью удовлетворен своим служением в церкви.
По армянскому законодательству, для того чтобы начать процесс импичмента главе правительства, инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра.
Ранее в Армении возбудили уголовное дело из-за препятствия народом задержанию священника.