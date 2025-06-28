Суд арестовал архиепископа Армянской церкви

Суд в Ереване заключил под стражу архиепископа Аджапахяна

Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — сказал юрист.

Аджапахян был задержан 27 июня в Армении. Он подозревался в публичных призывах к свержению власти в республике. По словам Зограбяна, обвинение его подопечному предъявили во время задержания.

В этот же день архиепископ попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры Армении. Владыка отметил, что полностью удовлетворен своим служением в церкви.

По армянскому законодательству, для того чтобы начать процесс импичмента главе правительства, инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра.

Ранее в Армении возбудили уголовное дело из-за препятствия народом задержанию священника.