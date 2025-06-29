На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Был очень сильный взрыв»: очевидец — о затонувшем в Приморье катамаране

Житель Владивостока рассказал о плавающих в воде вещах после взрыва катамарана

Из-за пожара и взрыва на катамаране «Мерлион» во Владивостоке в проливе были разбросаны разные вещи и обшивка судна. Об этом «Газете.Ru» рассказал проплывавший рядом с местом ЧП очевидец Михаил. Мужчина отметил, что проходящие мимо судна «слаженно помогали» пассажирам.

«Изначально мы собирались пойти на остров Шкота, там у нас был скаутский слет на два дня. Мы идем на остров Шкота, заходим за Козлово и видим клубы дыма, думали, это какой-то пароход. Решили подойти ближе, и в итоге оказывается, что это был катамаран. Мы смотрим — там уходит катер с людьми. Решили остаться, поискать, может, кого-то не успели взять и так далее. Обошли там все в округе, никого не нашли, там были разбросаны — в воде плавали — круги, разные чашки, обшивка корабля. И был очень сильный пожар. Потом мы подходим ближе, и правый двигатель, видимо, бак с бензином взорвался. И в конце, когда уже он начал тонуть, пришла береговая охрана, высадилась на лодку, походила вокруг этого катамарана, поснимала и вроде в конце они уехали просто. Было очень приятно, что кто подходил, всем слаженно помогали — найти людей, в округе поездить. Все было максимально слаженно. Очень хотелось бы узнать человека, который спас всех присутствующих на борту катамарана людей. Но, к сожалению, катамаран все равно затонул, и был очень сильный взрыв от правого мотора — там сорвался бак с бензином», — сказал он.

Туристический катамаран «Мерлион» загорелся утром 29 июня в заливе Петра Великого в Приморье. На его борту находились 12 человек, все они были спасены проходящими рядом судами. В результате инцидента никто не пострадал. Позже судно затонуло.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В СК отметили, что в результате возгорания был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Ранее пассажир рассказал об отсутствии спасжилетов на сгоревшем в Приморье катамаране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами