«Был очень сильный взрыв»: очевидец — о затонувшем в Приморье катамаране

Из-за пожара и взрыва на катамаране «Мерлион» во Владивостоке в проливе были разбросаны разные вещи и обшивка судна. Об этом «Газете.Ru» рассказал проплывавший рядом с местом ЧП очевидец Михаил. Мужчина отметил, что проходящие мимо судна «слаженно помогали» пассажирам.

«Изначально мы собирались пойти на остров Шкота, там у нас был скаутский слет на два дня. Мы идем на остров Шкота, заходим за Козлово и видим клубы дыма, думали, это какой-то пароход. Решили подойти ближе, и в итоге оказывается, что это был катамаран. Мы смотрим — там уходит катер с людьми. Решили остаться, поискать, может, кого-то не успели взять и так далее. Обошли там все в округе, никого не нашли, там были разбросаны — в воде плавали — круги, разные чашки, обшивка корабля. И был очень сильный пожар. Потом мы подходим ближе, и правый двигатель, видимо, бак с бензином взорвался. И в конце, когда уже он начал тонуть, пришла береговая охрана, высадилась на лодку, походила вокруг этого катамарана, поснимала и вроде в конце они уехали просто. Было очень приятно, что кто подходил, всем слаженно помогали — найти людей, в округе поездить. Все было максимально слаженно. Очень хотелось бы узнать человека, который спас всех присутствующих на борту катамарана людей. Но, к сожалению, катамаран все равно затонул, и был очень сильный взрыв от правого мотора — там сорвался бак с бензином», — сказал он.

Туристический катамаран «Мерлион» загорелся утром 29 июня в заливе Петра Великого в Приморье. На его борту находились 12 человек, все они были спасены проходящими рядом судами. В результате инцидента никто не пострадал. Позже судно затонуло.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В СК отметили, что в результате возгорания был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Ранее пассажир рассказал об отсутствии спасжилетов на сгоревшем в Приморье катамаране.