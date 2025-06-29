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В Сербии задержали 29 участников протестов в Белграде

Танюг: в Белграде задержали 29 участников протестов за насилие
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Marko Djurica/Reuters

В Белграде задержали на двое суток свыше 29 участников протестов по подозрению в нападении на представителей власти. Об этом пишет сербское информационное агентство Танюг.

Часть подозреваемых задержаны за драку с полицейскими и метание коктейлей Молотова.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержания причастных к насильственным действиям во время протестов в столице будут продолжаться, сейчас ведется работа по установлению их личностей. Часть митингующих скрывали свои лица.

29 июня Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

Ранее Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет» после остановки экспорта снарядов.

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