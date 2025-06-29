Неизвестный выстрелил из темноты в жительницу Казани

В женщину выстрелили из пневматики во время вечерней прогулки в Казани

В Казани женщина пострадала из-за чьей-то шалости, получив ранение ноги. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Регион 116».

Инцидент произошел вечером 28 июня на пересечении улиц Челюскина и Айдарова. Когда на перекрестке оказались пострадавшая со своей матерью, а также женщина с ребенком, кто-то, вероятно, подростки, начал стрелять из темноты.

«Один из выстрелов попал мне в ногу. Сейчас сильная опухоль. Честно говоря, я в шоке. Что происходит с людьми? Такое ощущение, что агрессия становится нормой», — пожаловалась жертва.

Она пообещала в ближайшее время обратиться с заявлением в полицию.

До этого подростки в Ижевске выстрелили из сигнального пистолета в лицо прохожему. По данным следствия, двое 15-летних школьников выстрелили мужчине в лицо из сигнального пистолета во дворе жилого дома и залили из перцового баллончика еще двух прохожих. Подростков задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ране пермячка получила пулю в глаз во время пробежки.