В Ижевске подростки выстрелили в лицо мужчине из сигнального пистолета

В Удмуртии задержали двух подростков, выстреливших в лицо прохожему

В Удмуртии суд арестовал двух подростков, которые обстреляли прохожего из сигнального пистолета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, двое 15-летних школьников выстрелили мужчине в лицо из сигнального пистолета во дворе жилого дома и залили из перцового баллончика еще двух прохожих.

Подростков задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Решением суда несовершеннолетние заключены под стражу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Петербурге подросток обстрелял окна многоэтажки из пневматического пистолета в Аптекарском переулке. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелял 15-летний школьник. У подростка изъят пневматический пистолет, мальчик признался, что купил его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Междуреченске 11-летний школьник выстрелил в прохожего.