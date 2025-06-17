Пермячка получила пулю в глаз во время пробежки

Девушка едва не осталась без глаза после выстрела на пробежке в Перми

В девушку выстрелили на пробежке в Перми, теперь она может остаться без глаза. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел днем 16 июня, когда Светлана бегала на улице Макаренко. В какой-то момент она почувствовала резкую боль и поняла, что из глаза идет кровь.

Очевидцы предложили девушке вызвать скорую, и Светлану доставили в больницу. Врачи извлекли инородный предмет из глаза и увидели, что это пуля.

Девушка уже написала заявление в полицию и пока остается в стационаре. По ее словам, врачи не уверены, смогут ли сохранить пациентке глаз, который продолжает болеть.

Ранее в Улан-Удэ неизвестный на машине обстрелял девушку из пневматики.