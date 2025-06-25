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Школьник вернулся в дом за едой во время землетрясения и развеселил соцсети

Китаец вернулся за едой в дом во время землетрясения и развеселил соцсети
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В Китае мальчик выбежал из убежища во время землетрясения, чтобы забрать остававшуюся на столе еду, и стал популярным в соцсетях, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 23 июня в городе Цинъюань, когда семья сидела за ужином дома. Во время толчков землетрясения магнитудой 4,3 балла отец семейства по имени Ли вместе с младшим сыном сразу же бросились к выходу, спасаясь от возможной опасности.

Однако старший сын (его имя не называется) сначала последовал за ними, но затем неожиданно развернулся и побежал обратно к столу - чтобы взять несколько блюд. Несмотря на обеспокоенные крики отца, мальчик решительно схватил тарелку с жареным луком, горошком и свининой, а также миску с рисом перед тем, как покинуть дом.

«Он просто очень любит покушать», — прокомментировал отец школьника.

Многие пользователи отметили мужество и хладнокровие ребенка в экстремальной ситуации, подчеркивая его чувство юмора. Позже семья сообщила, что благополучно пережила землетрясение.

Ранее ученые обнаружили «биение сердца» Земли под Африкой — оно разрывает континент и создает новый океан.

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