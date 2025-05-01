Все колледжи подключат к федеральному проекту «Профессионалитет»

Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту «Профессионалитет»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения обеспечить подключение всех российских колледжей к федеральному проекту «Профессионалитет» в ближайшие годы. Об этом он заявил на заседании правительства, подчеркнув необходимость подготовки 1 млн специалистов, востребованных экономикой, к 2028 году, передает РИА Новости.

По его словам, на базе колледжей в 85 регионах уже работают 370 кластеров, объединяющих более 2 тыс. отраслевых компаний. Инвестиции предприятий в проект превысили 6 млрд рублей. Выпускники этих кластеров трудоустраиваются в партнерские организации.

«Необходимо развивать проект без снижения темпов. Задача — охватить все колледжи и подготовить миллион квалифицированных кадров, соответствующих запросам рынка», — заявил Мишустин.

По поручению президента России Владимира Путина правительство планирует закрепить «Профессионалитет» на законодательном уровне как основную модель среднего профессионального образования. Это позволит стандартизировать подходы и масштабировать практику.

Ранее Эн+ провел день открытых дверей «Профессионалитета» в своих базовых колледжах.