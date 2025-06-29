В Красноярском крае возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки

СК РФ возбудил уголовное дело после опрокидывания лодки с пассажирами

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после опрокидывания лодки с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СК России.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Установлено, что 27 июня 2026 года около 14 часов 00 минут местного времени, в верховье реки Кан, на удалении 100 км от п. Орье Саянского района Красноярского края произошло опрокидывание маломерного судна — аэролодки «Север-650», на котором находилось три человека», — сообщили в ведомстве.

Один из пострадавших в результате инцидента не выжил, еще двоим помог проплывающий мимо на лодке мужчина. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные и процессуальные действия.

До этого загоревшийся возле Владивостока катамаран «Мерлион» затонул. 12 находящихся на борту пассажиров подобрали проплывающие мимо суда.

Ранее пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал в Башкирии.