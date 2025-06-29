На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки

СК РФ возбудил уголовное дело после опрокидывания лодки с пассажирами
close
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после опрокидывания лодки с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СК России.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Установлено, что 27 июня 2026 года около 14 часов 00 минут местного времени, в верховье реки Кан, на удалении 100 км от п. Орье Саянского района Красноярского края произошло опрокидывание маломерного судна — аэролодки «Север-650», на котором находилось три человека», — сообщили в ведомстве.

Один из пострадавших в результате инцидента не выжил, еще двоим помог проплывающий мимо на лодке мужчина. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные и процессуальные действия.

До этого загоревшийся возле Владивостока катамаран «Мерлион» затонул. 12 находящихся на борту пассажиров подобрали проплывающие мимо суда.

Ранее пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами