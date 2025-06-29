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Юрист предупредила об опасности съема жилья без чека

Юрист Годжаева: в случае съема жилья без чека арендаторы не защищены законом
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Shutterstock

Недобросовестные собственники жилья уклоняются от выдачи чека арендаторам при сдаче недвижимости в аренду, чтобы лишить жильцов права на юридическую защиту. Об этом юристка московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева рассказала РИА Новости.

Такая схема нередко реализуется, когда туристы ищут помещение на месте отдыха не в отеле, а на сайте-агрегаторе, через который выходят на арендодателей.

«В этой схеме важный момент — финальный расчет на месте. Именно здесь арендатора начинают просить отказаться от официальной оплаты или вовсе ее не предлагать, а просто говорить, что оплачивать нужно наличными (иногда — переводом в частном порядке)», — пояснила она.

Поскольку в таких случаях на руках у арендатора нет договора и подтверждения оплаты, он не застрахован от внезапного выселения, в случае возникновения споров по залогу, замены объекта размещения и других сложностей.

До этого юристы рассказали, что жилые дома, гаражи и бани на даче необходимо регистрировать.

Ранее юрист оценил идею ужесточить правила сдачи жилья в аренду.

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