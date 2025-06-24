Юристы рассказали, какие постройки на даче надо регистрировать

Жилые дома, гаражи, сараи, теплицы, бани и сауны с фундаментом относятся к дачным постройкам, поэтому их необходимо регистрировать в Росреестре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на юристов.

Нужно регистрировать постройки, которые отвечают признакам недвижимого имущества, а именно прочно связаны с землей, то есть постройки с фундаментом, перемещение которых без ущерба их назначению невозможно.

Постройки со сборно-разборной конструкцией, малые архитектурные формы (беседки, навесы без фундамента) регистрировать не нужно. При этом если постройку не регистрировать, то ею невозможно распоряжаться — продать, заложить, обменять, подарить, передать по наследству.

После регистрации построек нужно платить налог на имущество. Незарегистрированное здание могут признать самостроем и потребовать снести за счет владельца.

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