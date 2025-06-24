На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юристы рассказали, какие постройки на даче надо регистрировать

РИА: жилые дома, гаражи и бани на даче необходимо регистрировать
close
Elena Mayorova/Global Look Press

Жилые дома, гаражи, сараи, теплицы, бани и сауны с фундаментом относятся к дачным постройкам, поэтому их необходимо регистрировать в Росреестре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на юристов.

Нужно регистрировать постройки, которые отвечают признакам недвижимого имущества, а именно прочно связаны с землей, то есть постройки с фундаментом, перемещение которых без ущерба их назначению невозможно.

Постройки со сборно-разборной конструкцией, малые архитектурные формы (беседки, навесы без фундамента) регистрировать не нужно. При этом если постройку не регистрировать, то ею невозможно распоряжаться — продать, заложить, обменять, подарить, передать по наследству.

После регистрации построек нужно платить налог на имущество. Незарегистрированное здание могут признать самостроем и потребовать снести за счет владельца.

Накануне председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов прокомментировал информацию о запрете строительства бань на дачных участках.

Ранее дачникам рассказали, как неправильный забор может обернуться судом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами