Юрист оценил идею ужесточить правила сдачи жилья в аренду

В России предложили ужесточить правила сдачи жилья в аренду, в том числе обязать собственников получать согласие соседей. По мнению заслуженного юриста РФ Никиты Филиппова, эта идея звучит интересно. Однако реализовать её на практике в условиях многомиллионного рынка аренды квартир будет невозможно, а сама по себе предлагаемая процедура подразумевает перекладывание ответственности за теневой арендный рынок на россиян, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сегодня в российских многоэтажках существуют проблемы даже с обычным собранием жильцов по важным вопросам – на этом фоне странно требовать от россиян получать согласие на сдачу квартиры, концепция выглядит нереализуемой, подчеркнул специалист.

«Это попытка вывести сам по себе бизнес по сдаче квартир в аренду в некое более белое пространство. Однако это не тот инструмент, который будет в данном случае эффективен», — убежден он.

Вместо подобных идей рациональнее было бы использовать уже имеющиеся в законодательстве инструменты, которые позволяют бороться с нарушителями. В число таких инструментов входят, например, штрафы, привлечение к административной и уголовной ответственности, перечислил Филиппов. А предлагаемая инициатива, по его мнению, перекладывает на плечи собственников квартир борьбу с теневыми арендодателями.

«При этом усложняется жизнь нормальных добросовестных арендодателей, которые нормально ведут свой бизнес», — заключил юрист.

Напомним, в Госдуму планируется внести законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу помещения в аренду. Если документ будет принят, то собственникам нужно будет получать согласие, если они не заключают с арендатором договор найма, а также не регистрируют его в установленном порядке. Согласие надо будет получать от собственников соседней или примыкающей квартиры.

Также сообщалось, что в России хотят ввести обязательную регистрацию договоров на аренду жилья в МФЦ.

Ранее риелторы назвали «полным абсурдом» планы ужесточить правила сдачи жилья в аренду.