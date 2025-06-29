На реке в Красноярском крае перевернулась аэролодка с тремя пассажирами

На реке Кан в Красноярском крае перевернулась аэролодка «Север», на борту которой находились три пассажира. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в 100 километрах от поселка Орье в Саянском районе. На место инцидента направили спасательные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Иланская транспортная прокуратура организовала проверку. Расследование уголовного дела взято под контроль транспортного прокурора, подчеркнули в ведомстве.

По информации телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента один человек утонул, остальные пассажиры смогли выбраться на берег.

В мае на реке Тамме недалеко от села Майя в Якутии перевернулась лодка с двумя людьми. Один из них был спасен, местонахождение второго не установлено. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее двое туристов перевернулись на байдарке во время сплава по реке в Башкирии.