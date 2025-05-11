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В Якутии на реке перевернулась лодка, один человек пропал без вести

Прокуратура выясняет детали аварии на реке Тамме, после которой пропал человек
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

На реке Тамме недалеко от села Майя в Якутии перевернулась лодка с двумя людьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«На борту находилось два человека, один спасен, местонахождение второго не установлено», — говорится в сообщении.

В настоящее время надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося.

29 апреля стало известно, что на реке Нюролька в Томской области перевернулась аэролодка, на борту которой находились пять человек. Инцидент случился недалеко от расположенной на берегу базы лесозаготовки.

Уточняется, что в результате аварии четыре человека самостоятельно выбрались на берег, а одного спасти не удалось.

На этом фоне следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании круизных судов в КНР пострадали десятки человек.

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