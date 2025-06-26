В Баку потушили пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм»

Пожарные потушили возгорание на территории киностудии «Азербайджанфильм» в Баку

Пожарные потушили возгорание на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку. Об этом сообщает МЧС Азербайджана.

«Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, пожар... был потушен в короткие сроки», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал.

Пожар начался после взрыва. Что стало его причиной — пока неизвестно. Местные СМИ писали, что инцидент случился на старом пиротехническом участке, который находится рядом с киностудией.

Сегодня взрыв газа произошел на территории маслоперерабатывающего предприятия «Тайынша май» в селе Ильичевка в Северо-Казахстанской области. По данным МЧС, при заправке газгольдера оборвался шланг. В результате этого вспыхнул газовоз, после чего загорелась арматура подземного резервуара.

В результате инцидента девять человек получили ожоги разной степени тяжести. Восьмерых пострадавших госпитализировали в областную больницу Кокшетау, еще один пострадавший после осмотра врачей был отпущен домой.

Ранее в Кабардино-Балкарии семь человек пострадали при взрыве газа.