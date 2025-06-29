Профессор напомнил, какой категории пенсионеров увеличат пенсию в июле

Профессор Виноградов: в июле увеличат пенсию тем, кому в июне исполнилось 80 лет

Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Об этом агентству »Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Собеседник агентства пояснил, что фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории граждан составит порядка 17 815,4 рубля в месяц.

Виноградов добавил, что аналогичный перерасчет ожидается и для тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. В случае, если пожилому человеку официально оформлен уход, то к стандартной доплате будет добавлена сумма в размере 1 314 рублей, в результате чего общая выплата увеличится до 19 129,4 рубля. По словам Виноградова, для получения этой надбавки следует подать документы в отделение Социального фонда.

«Эта норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников», — объяснил юрист.

До этого профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина рассказала, что отсрочка выхода на пенсию на пять лет может увеличить ее размер на 40%.

По словам Капустиной, время выхода на пенсию является ключевым фактором ее размера. При этом каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам, уточнила профессор.

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