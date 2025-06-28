Стало известно, сколько денег надо молодым россиян для финансовой защищенности

Чтобы почувствовать себя финансово-защищенными, половине молодых россиян возрасте от 18 до 25 лет (52%) нужно не менее 1 млн рублей. При этом треть опрошенных (33%) признается, что для них любая сумма является существенной и они не готовы откладывать. На вопрос «Задумываетесь ли вы о пенсии?» также треть респондентов (34,4%) ответила положительно.

Такие данные получили Финансовый университет при Правительстве РФ и НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сумму от 1 до 3 млн рублей назвали 23,9% респондентов, а от 3 до 5 млн. рублей — 28,9%. Из общего числа почти каждый десятый (9,5%) опрошенный сказал, что ему нужно еще больше — от 5 до 10 млн. рублей. Почти столько же назвали сумму еще больше — 10 млн. рублей (так ответили 11% опрошенных). Вместе с тем 16,6% считают приемлемой сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 8,8% — от 100 до 500 тыс. рублей. Минимум в 100 тыс. рублей назвали лишь 0,7% респондентов: на уровне статистической погрешности.

Когда речь заходит о целях, ради которых молодые готовы копить вдолгую (а это около 10-15 лет), ответы разнятся: самый популярный ответ – покупка квартиры, так ответили 32% опрошенных. На втором месте по популярным долгосрочным целям у сегодняшних зумеров, у большинства которых еще нет детей, – воспитание собственного ребенка, оплата его образования и формирование стартового капитала для него. 13% респондентов, готовы откладывать на протяжении длительного периода для поддержания собственного здоровья, а 8% — на длительный творческий отпуск, столько же голосов набрал пункт, связанный с пенсией.

«Хотя часто говорят о спокойном отношении зумеров к аренде и проживанию в съёмном жилье, большинство молодых все-таки думает именно о собственной квартире. Это вполне объяснимо желанием жить отдельно от родителей, самостоятельно и без оглядки на собственника квартиры. Но после решения вопроса с жильем обеспечение себя достойной пенсией может и должно стать важнейшей задачей и именно это в свою очередь должно стать целью программ финансовой грамотности для молодежи и студентов», — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета Александр Цыганов.

«Говоря о вопросах долгосрочных сбережений, интерес к финансовым инструментам, которые помогут в формировании дополнительного финансового запаса проявляет, 36,5% опрошенных молодых россиян. Любопытно, что, например, в корпоративных пенсионных программах от НПФ, в которых работодатель помогает персоналу создать дополнительную финансовую подушку, молодежь готова участвовать, но с условием, что взносы на счет будет направлять только сам работодатель, — рассказал Генеральный директор НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» Дмитрий Ключник. — Это говорит о том, что соответствующие программы молодежи интересы, их нужно, распространять, и как показывает практика, по прошествии времени человек сам начинает платить в такие программы совместно с работодателем».

Молодых респондентов также спросили: «Какая сумма ежемесячных отчислений для вас ощутима?» Треть опрошенных (33%) подчеркнула, что на данный момент для них любая сумма является существенной и они не готовы откладывать. Остальные же называли разные суммы: взносы до 10 тыс. рублей в месяц отметили 5,5% респондентов, от 10 до 25 тыс. рублей – 23%, от 25-50 тыс. рублей — 26%, 50-100 тыс. рублей — 9,2%.

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