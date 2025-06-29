Журова объяснила, почему «раскручивают» негатив о блокировке счетов Исинбаевой

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии Sport24 выразила сожаление из-за того, как в России сейчас воспринимают двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Журова сказала, что негатив о блокировке счетов спортсменки «раскручивают», потому что она известный человек.

«Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают», — выразила мнение Журова.

Она назвала Исинбаеву «великой спортсменкой» и призналась, что всегда обидно, когда коллеги допускают ошибки, позволяющие их публично обсуждать. Депутат напомнила, что спортсменка «строила и дарила площадки» в РФ.

«Исинбаева приносила благо, а сейчас отношение к ней поменялось. Но у нее сменились обстоятельства: у нее дочка начала заниматься теннисом. Исинбаева же уехала не потому что просто захотела из страны уехать. Она находится рядом с дочкой», — заключила Журова.

Накануне стало известно, что налоговая заблокировала три счета Исинбаевой из-за долга в 818 тыс. руб. Впервые СМИ сообщили о нем в апреле, рассказав, что спортсменка, которая сейчас проживает в Испании, задолжала ФНС более 1 млн. Кроме налогов, олимпийская чемпионка также не платит и коммуналку за две московских квартиры.

Ранее юрист раскрыл, что ждет Исинбаеву из-за долгов.