На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журова объяснила, почему «раскручивают» негатив о блокировке счетов Исинбаевой

Журова: негатив о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России раскручивают
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии Sport24 выразила сожаление из-за того, как в России сейчас воспринимают двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Журова сказала, что негатив о блокировке счетов спортсменки «раскручивают», потому что она известный человек.

«Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают», — выразила мнение Журова.

Она назвала Исинбаеву «великой спортсменкой» и призналась, что всегда обидно, когда коллеги допускают ошибки, позволяющие их публично обсуждать. Депутат напомнила, что спортсменка «строила и дарила площадки» в РФ.

«Исинбаева приносила благо, а сейчас отношение к ней поменялось. Но у нее сменились обстоятельства: у нее дочка начала заниматься теннисом. Исинбаева же уехала не потому что просто захотела из страны уехать. Она находится рядом с дочкой», — заключила Журова.

Накануне стало известно, что налоговая заблокировала три счета Исинбаевой из-за долга в 818 тыс. руб. Впервые СМИ сообщили о нем в апреле, рассказав, что спортсменка, которая сейчас проживает в Испании, задолжала ФНС более 1 млн. Кроме налогов, олимпийская чемпионка также не платит и коммуналку за две московских квартиры.

Ранее юрист раскрыл, что ждет Исинбаеву из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами