«Проблемы не ограничиваются налогами»: ФНС заблокировала три счета Исинбаевой

Налоговая заблокировала три счета олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за долга в 818 тысяч рублей. Впервые СМИ сообщили о нем в апреле, рассказав, что спортсменка, которая сейчас проживает в Испании, задолжала ФНС более 1 миллиона. Кроме налогов, олимпийская чемпионка также не платит и коммуналку за две московских квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала налоговой 818 тыс. рублей. Из-за этого спортсменке заблокировали три банковских счета, которые привязаны к ее ИП, сообщил Telegram-канал Mash.

«Причина — долг, который экс-спортсменка очень долго погашает. В апреле он перевалил за 1,1 млн, в мае был 1,5. Теперь — 818к, после частичной уплаты около 1 млн рублей», — говорится в публикации.

Mash уточняет, что счета были заблокированы 27 июня. Сама Исинбаева сейчас проживает в Испании.

Могут арестовать имущество

Юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя блокировку счетов олимпийской чемпионки, заявил, что, если Исинбаева в скором времени не погасит долг, ее имущество, включая недвижимость стоимостью около 76 млн рублей , могут арестовать.

«Несмотря на частичное погашение (около миллиона рублей в мае), неисполненные обязательства остаются значительными, что и привело к введению принудительных мер. Но проблемы Исинбаевой не ограничиваются только налогами. По данным различных источников, спортсменка накопила долги за ЖКУ по двум московским квартирам. <…> Оплата не вносится систематически уже два года, что указывает на злостный характер неплатежей. Юридические последствия такого поведения очевидны», — отметил юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Хаминский также добавил, что если Исинбаева решит вернуться в Россию, ей ограничат выезд за рубеж, пока она полностью не погасит долг.

«Долги возникают на фоне жизни Исинбаевой в Испании с 2023 года и наличия у нее дорогостоящих активов. Факт приобретения квартиры в «Акватории» (жилой комплекс бизнес-класса в Москве) в 2022 году уже после отъезда при параллельном накоплении налоговых и коммунальных долгов вызывает справедливые вопросы о добросовестности распоряжения активами и исполнения обязательств. История Исинбаевой демонстрирует: ни статус олимпийской чемпионки, ни проживание за рубежом не освобождают от ответственности по правилам, установленным российским законодательством», — заключил юрист.

Отъезд и долги Исинбаевой

По данным испанского издания El Digital Sur, олимпийская чемпионка не живет в России с конца 2021 года. Именно тогда Исинбаева переехала на Тенерифе и получила вид на жительство. Журналисты сообщали, что на Канарских островах спортсменка владеет недвижимостью и активами: за ней числится дом площадью около 200 кв. м в Эль-Пальм-Мар, а за ее мужем — автомобиль.

«Исинбаева зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе со своим мужем Никитой Петиновым, также известным спортсменом, и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе», — говорилось в статье.

Материал был опубликован в 2023 году, журналисты также обратили внимание на то, что в 2015 году Исинбаева получила звание майора, а позже стала членом движения Putin Team. Чемпионка, комментируя публикацию, заявила, что имеет номинальное отношение к Вооруженным силам России и никогда не состояла в политических партиях. Кроме того, Исинбаева назвала себя человеком мира, а впоследствии также удалила из своих соцсетей фотографию с президентом России Владимиром Путиным и приостановила деятельность своего благотворительного фонда.

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В Россию спортсменка с тех пор приезжала лишь однажды. В январе 2025 года ее заметили на похоронах тренера Евгения Трофимова. А уже в конце апреля СМИ сообщали, что Исинбаева задолжала налоговой более одного 1 млн рублей.

«Крупная сумма задолженности появилась на днях. С прошлого года Исинбаева перестала следить за своими налогами. В 2024-м ФНС даже оштрафовала прыгунью с шестом — тогда она накопила ₽465 688», — писал SHOT.

Позже также стало известно, что олимпийская чемпионка накопила долг по коммуналке на сумму более чем 400 тыс. руб. За квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» Исинбаева не доплатила 336 тыс. рублей, а на купленную уже после отъезда недвижимость в ЖК «Акватория» — чуть больше 65 тыс. рублей.