Бриг под алыми парусами вошел в акваторию Невы

В Петербурге бриг «Россия» под алыми парусами прошел по акватории Невы

Во время праздника выпускников «Алые паруса» в акваторию Невы вошел бриг «Россия». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По его данным, корабль отправился от Сенатской площади. Он пройдет под разведенным Дворцовым мостом, проплывает вдоль Дворцовой набережной, развернется у Зимней канавки и направится к Троицкому мосту. Плавание судна будет сопровождаться залпами салюта.

Накануне вечером в городе стартовали «Алые паруса». Праздник посвящен триумфу добра над злом и отражает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Его смогут увидеть около 75 тыс. чел. На празднике присутствуют делегации из 28 российских регионов и зарубежных стран. Там выступают Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International».

Ранее два россиянина попытались перепродать именные билеты выпускников на «Алые паруса».