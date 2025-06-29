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Бриг под алыми парусами вошел в акваторию Невы

В Петербурге бриг «Россия» под алыми парусами прошел по акватории Невы
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Александр Гальперин/РИА Новости

Во время праздника выпускников «Алые паруса» в акваторию Невы вошел бриг «Россия». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По его данным, корабль отправился от Сенатской площади. Он пройдет под разведенным Дворцовым мостом, проплывает вдоль Дворцовой набережной, развернется у Зимней канавки и направится к Троицкому мосту. Плавание судна будет сопровождаться залпами салюта.

Накануне вечером в городе стартовали «Алые паруса». Праздник посвящен триумфу добра над злом и отражает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Его смогут увидеть около 75 тыс. чел. На празднике присутствуют делегации из 28 российских регионов и зарубежных стран. Там выступают Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International».

Ранее два россиянина попытались перепродать именные билеты выпускников на «Алые паруса».

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