В Петербурге стартовали «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса». Видео опубликовал «Петербургский дневник».

Как отмечается, губернатор города Александр Беглов приветствовал школьников на Дворцовой площади. Он отметил, что мероприятие — праздник для выпускников всего мира, а «Алые паруса» символизируют надежду и мечту. Чиновник призвал школьников сражаться за них и побеждать.

«Петербург — это место, где сбываются мечты. Загадайте ее, и она обязательно сбудется. Берегите родителей, не забывайте своих учителей», — сказал Беглов.

В администрации города заявили, что праздник посвящен теме победы добра над злом и отражает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Его смогут увидеть около 75 тыс. чел. На празднике присутствуют делегации из 28 российских регионов и зарубежных стран. Там выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International».

В этот день звезды эстрады обычно поздравляют выпускников со сцены, а кульминацией шоу становится проход корабля с алыми парусами по Неве под красочный салют. Традиция чествовать выпускников и провожать их во взрослую жизнь зародилась в Ленинграде в конце 1960-х, с тех пор праздник претерпел изменения, а сейчас стал известен на всю страну.

Ранее два россиянина попытались перепродать именные билеты выпускников на «Алые паруса».