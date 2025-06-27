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Два россиянина скупали у выпускников именные билеты на «Алые паруса» и пытались продать их

В Ленобласти два брата продавали именные билеты на «Алые паруса» за 15 тысяч

Сотрудники полиции пресекли незаконную продажу именных билетов на праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

В одной из социальных сетей правоохранители обнаружили группу, где ее организаторы предлагали приобрести всем желающим билеты на ежегодное мероприятие.

«Предварительно установлено, что злоумышленники скупали у выпускников именные пригласительные и отсканированные изображения их паспортов. В графическом редакторе фото настоящих выпускников заменялись на фотографии, предоставленные покупателями», — рассказала Волк.

Продавцы просили за один билет 15 тысяч рублей. Согласно условиям сделки, чтобы приобрести билет, покупатели сначала вносили предоплату в размере пяти тысяч, а оставшуюся сумму должны были передать при личной встрече.

Незаконной деятельностью занимались два брата, 16 и 22 года, из Сестрорецка. Молодые люди подготовили к продаже 15 билетов и уже взяли предоплату у 15 потенциальных покупателей. По словам молодых людей, ни одну сделку до конца они довести не успели.

Ранее в Абакане задержали мигрантов, изготовивших более 50 поддельных паспортов.

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