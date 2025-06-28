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В Белграде полиция применила щиты и дубинки против протестующих

Полиция в Белграде вытеснила протестующих с улицы рядом с парламентом
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Igor Pavicevic/Reuters

Полиция в Белграде вытеснила протестующих с улицы рядом с парламентом Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, правоохранители применяли щиты и дубинки, а также задерживали протестующих.

В субботу, 28 июня, протестующие перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, тем самым заблокировав движение транспорта на круговой развязке и близлежащих дорогах. По данным ТАСС, протестная акция студентов и сторонников оппозиции с требованием о проведении досрочных выборов в Сербии собрала около 36 тысяч человек.

28 июня в 22:00 мск истек срок ультиматума, который студенты и сторонники оппозиции выдвинули действующим властям Сербии. Они потребовали проведения досрочных выборов в парламент и заявляли, что в случае, если их требования проигнорируют, то они прибегнут «к мерам гражданского неповиновения».

Президент страны Александар Вучич предупреждал о возможном насилии на протестах 28 июня. По его словам, эскалация произойдет ближе к окончанию срока ультиматума, но власти и силовики готовы к такому повороту событий.

Ранее в Сербии предотвратили попытку свержения власти.

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