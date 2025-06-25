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В Сербии предотвратили попытку свержения власти

МВД Сербии предотвратило попытку силового свержения власти
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Сотрудники министерства внутренних дел Сербии при поддержке Агентства безопасности и информации (БИА) и по поручению Высшей прокуратуры Белграда задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что 21 июня задержанные встретились в одном из отелей Кралево, где обсуждали план смены власти в Сербии. По данным МВД, группа людей планировала совершить нападения на представителей государственных органов, предпринять попытки разоружения сотрудников  правоохранительных органов, ворваться в здания правительства, государственные учреждения и редакции СМИ с применением оружия.

У одного из подозреваемых в автомобиле обнаружили пистолет, магазин с семью патронами и коробку с 25 дополнительными патронами.

В публикации отмечается, что задержания произошли на фоне запланированных на 28 июня акций протеста.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса из-за приостановки экспорта боеприпасов.

Ранее Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли протесты весной 2025 года.

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