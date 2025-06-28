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Вучич предупредил о возможном насилии на протестах 28 июня

Вучич заявил, что власти готовы пресечь насилие на протестах 28 июня
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти готовы пресечь насилие на протестах 28 июня. Его слова приводит сербское новостное агентство Танюг.

«Будет насилие. Они уже не могут от этого отказаться », — подчеркнул он.

По его прогнозам, эскалация произойдет в промежутке с 20:45 до 21:45.

«Мы сделаем все возможное, чтобы быть сдержанными и терпеливыми», — пообещал он.

Также политик обратился к организаторам протеста и призвал их не нарушать общественный порядок.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истечет в 21:00 28 июня. Они предупредили, что в случае, если их требования проигнорируют, то прибегнут «к мерам гражданского неповиновения».

До этого Вучич призвал парламент расширить полномочия силовиков вопреки рекомендациям ЕС.

По словам Вучича, целью рекомендаций Евросоюза было не прогрессивное развитие Сербии, а упрощение влияния на государственные структуры и силовиков — «намного легче влиять на меньшее число носителей прокурорских и судебных полномочий, чем на полицию».

Ранее Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки Сербией экспорта снарядов.

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