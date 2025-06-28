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Кадыров рассказал о просьбе Путина

Кадыров: Путин попросил не обижать моего сына Адама и его жену
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Пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о звонке президента России Владимира Путина и рассказал о просьбе главы государства не обижать сына Адама и его супругу.

Чеченский лидер пояснил, что президент поздравил его со свадьбой сына, пожелав семье Кадырова «всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия».

«Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — привел Кадыров просьбу Путина.

Также глава Чечни признался, что его тронуло то, что российский лидер нашел время для звонка и поздравлений, несмотря на занятость. Кадыров подчеркнул, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания».

О свадьбе 17-летнего сына главы Чеченской Республики стало известно накануне. Дочь Рамзана Кадырова Айшат сообщила в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), что ее младший брат Адам женится.

Девушка опубликовала в сторис фотографию со свадебной атрибутикой и дала подписчикам возможность задать ей вопрос. Один из них спросил: «Кто женится, если не секрет?» На это девушка ответила: «Женится мой брат Адам». Отвечая на еще один вопрос, дочь Рамзана Кадырова раскрыла, что «свадьба будет в родительском доме в родовом селе».

Ранее Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью.

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