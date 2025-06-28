В Белграде начались столкновения протестующих и полиции

На протестах в Белграде студенты и сторонники оппозиции пытаются пройти через выставленный кордон жандармерии со щитами. Об этом сообщает Danas.

По данным газеты, на перекрестке улицы Князя Милоша и бульвара Краля Александра толпа начала бросать в правоохранителей бутылки, петарды и факелы. Раздалось несколько взрывов хлопков.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 (22:00). Они призывали назначить дату досрочных выборов и угрожали прибегнуть «к мерам гражданского неповиновения», если их требования проигнорируют.

До этого президент Сербии Александар Вучич заверил, что власти готовы пресечь насилие на протестах.

Ранее Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет».