«Алые паруса» 2025: когда, где и как пройдет главный праздник выпускников в Санкт-Петербурге

Одно из самых ярких событий школьных выпускных вечеров в России — праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В этот день звезды эстрады поздравляют выпускников со сцены, а кульминацией шоу становится проход корабля с алыми парусами по Неве под красочный салют. Традиция чествовать выпускников и провожать их во взрослую жизнь зародилась в Ленинграде в конце 1960-х , с тех пор праздник претерпел изменения, а сейчас стал известен на всю страну. Когда и как пройдут «Алые паруса» в 2025 году, кто из известных артистов выступит на шоу и где можно посмотреть это невероятное зрелище — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдут «Алые паруса» в 2025 году

В 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 28 июня . Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале еще в марте.

Каждый год дата праздника определяется в соответствии с расписанием ЕГЭ, она обязательно приходится на субботу и не должна совпадать с 22 июня, Днем памяти и скорби.

С 5 июня в Санкт-Петербурге начали подготовку к празднику. Бриг «Россия покинул теплый ангар и спустился на воду, рабочие проводят его испытания. В Петербурге уже прошли репетиции прохода судна по Неве, генеральный прогон назначен на 27 июня. На Дворцовой площади начали установку сцены размером 45 на 50 метров, помещения для грима и рамки металлодетекторов.

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Программа праздника «Алые паруса» в 2025 году

Одно из самых зрелищных мероприятий Петербурга по традиции начнется в 22:00 концертом на Дворцовой площади. В год 80-летия Победы его темой станет победа добра над злом, сообщили организаторы. Со сцены прозвучат выступления, посвященные силе единства, смелости и любви, вере и надежде.

Традиционно планируется поздравление выпускников от президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

close Алексей Даничев/РИА Новости

По окончании концерта после полуночи, около 0:40, по Неве торжественно пройдет бриг «Россия» под алыми парусами. Он символизирует галиот «Секрет», который ждала Ассоль в повести-феерии Александра Грина. В это время выпускники переместятся на Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, чтобы насладиться красивым и торжественным зрелищем и пиротехническим шоу.

Кто выступает на «Алых парусах» в 2025 году

В 2025 году музыканты выступят на «Алых парусах» в рамках разных блоков. Каждый из них олицетворяет качества, благодаря которым удается побеждать.

В блоке «Сила единства» выступит Надежда Кадышева, кумир зумеров и поколения альфа. Она исполнит популярные хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Виновата ли я», «Плывет веночек».

Легенды российской поп-музыки «Иванушки International» выступят в блоке «Радость и ликование». Группа «5УТРА» расскажет о надежде, певец Akmal' — о любви. В блоке «Воля и дух» споет звезда социальных сетей Bearwolf, а Вадим Самойлов/«Агата Кристи» расскажут о силе мудрости и хитрости.

close Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 29 июня 2024 года Александр Гальперин/РИА Новости

С окончанием школы ребят поздравят певица Зара и группа The Hatters, которые выступали на «Алых парусах» в прошлые годы. Зара расскажет об истории России, The Hatters — о любви и смелости.

Масштабный номер будет посвящен блокаде Ленинграда. На сцене оживет историческая хроника. Пианист и композитор Никола Мельников с оркестром исполнит Седьмую симфонию Шостаковича.

Ведущими праздника станут юморист и шоумен Дмитрий Хрусталев, блогер и актриса Дарья Блохина.

По словам генерального продюсера концерта Лидии Бутузовой, с учетом концепции и темы праздника блоки будут содержать сюжетные элементы о стремлении к новым горизонтам, преодолении границ, сохранении традиций и уважении к историческому наследию. Главную сцену построят таким образом, чтобы она символизировала окно как проводник света. Ее вновь украсят 3D-проекциями и движущимися декорациями.

Символ «Алых парусов» В 2019 году специально для «Алых парусов» построили 30-метровый бриг «Россия» под 17 парусами. Это бывший рыболовецкий траулер, который был переделан по старинным кораблестроительным традициям с использованием современных технологий. Бриг «Россия» — действующее судно, которое может выйти в открытое море. Ветер может разогнать его до 16 узлов (около 30 км/ч). Его размеры — 50 метров в длину и больше 7,5 метра в ширину. Кораблестроители сначала построили его 50 метров в высоту, но позже уменьшили до 30 метров. Благодаря этому бриг может свободно проходить через мосты Санкт-Петербурга.

Шествие корабля традиционно сопровождается театрализованным шоу. Например, в 2019-м из воды выходили 33 богатыря, как в «Сказке о царе Салтане» Пушкина, и приветствовали корабль. Водно-пиротехническое шоу длится около 20-30 минут.

Праздник «Алые паруса» за годы существования получил множество наград в сфере развлечений. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма, который в 2020 году рекомендовали к посещению почти в 20 странах Евросоюза.

Как попасть на праздник «Алые паруса» и где посмотреть шоу

Так как «Алые паруса» — праздник для выпускников, то в день проведения на Дворцовую площадь пускают только виновников торжества.

Одиннадцатиклассникам школ Санкт-Петербурга дарят пригласительные билеты на два лица, чтобы те могли привести с собой родителя или друга. По билетам можно попасть на Дворцовую площадь, а позже — пройти на набережные Невы.

Другим жителям и гостям города попасть на праздник не получится. В Сети за несколько дней до праздника появляются билеты для перепродажи, но покупать их не рекомендуется: велик риск нарваться на мошенников. Шанс увидеть торжество есть у волонтеров, поэтому за несколько месяцев до начала мероприятия молодые жители Санкт-Петербурга подают заявки на участие в празднике. Телевизионную трансляцию ведет Пятый канал.

close Выпускники на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 28 июня 2024 года Александр Гальперин/РИА Новости

Увидеть проход брига «Россия» в акватории Невы можно на репетициях. Они проводятся с начала июня, а 27 июня проходит генеральный прогон. Раньше корабль через створ Троицкого моста следовал вдоль Дворцовой набережной. После прохода через разведенный Дворцовый мост судно разворачивалось и делало один или два круга. Но в 2025 году корабль незначительно изменит маршрут движения: корабль начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной. В день репетиции нет праздничного салюта, но зрелище все равно собирает тысячи зрителей на граничащих с Невой набережных.

Желающие увидеть проход брига в акватории Невы в день праздника бронируют места на теплоходах, которые подбираются к причалу на Воскресенской набережной, за Литейным мостом. Однако в 2025 году ограничения на воде стали строже, власти Петербурга запрещают передвижение судов в центре города, поэтому водные прогулки у мест пуска вряд ли будут проводиться. Ряд ресторанов предлагает посетителям забронировать столики в залах и на верандах для лучшего обзора.

В день проведения праздника «Алые паруса» фейерверки традиционно запускают у Петропавловской крепости в 00:40. Шоу длится около 20-30 минут, выбор времени обусловлен белыми ночами. Фейерверк можно увидеть из разных точек города, обычно это стрелка Васильевского острова и противоположные набережные Невы. Ближайшие станции метро — «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Горьковская» и «Спортивная». В день «Алых парусов» метро Санкт-Петербурга работает всю ночь.

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Ограничения движения транспорта в связи с праздником «Алые паруса»

С 5 июня в связи с проведением «Алых парусов» в Петербурге ввели временные ограничения на движение и остановку транспорта. С 27 по 29 июня остановка и стоянка транспорта запрещена в центральных районах города, на Университетской набережной 1-3 и на Петроградской стороне. На Дворцовой набережной сужена проезжая часть.

В эти даты будут полностью закрыты для движения:



Троицкий мост (с 19:50 27 июня до 02:30 28 июня, 12:00 28 июня до 13:00 29 июня);



(с 19:50 27 июня до 02:30 28 июня, 12:00 28 июня до 13:00 29 июня); Дворцовый мост (с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня, с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня);



(с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня, с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня); Благовещенский мост (с 20:00 до 20:35 27 июня, с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня);



(с 20:00 до 20:35 27 июня, с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня); Тучков мост (с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня);



(с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня); Литейный мост (с 00:00 до 06:00 29 июня).

С 14:00-18:00 28 июня до 06:00 29 июня будут закрыты для движения:



Биржевая, Дворцовая и Сенатская площади;



Университетская, Английская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные;



Кадетская линия;



Конногвардейский бульвар;



площадь Труда;



Петроградская набережная, а также большое число прилегающих улиц, набережных и площадей.

Полный перечень ограничений с указанием времени перекрытий указан на сайте городской администрации.

История праздника «Алые паруса»

Впервые праздник «Алые паруса» организовали для ленинградских школьников в ночь с 27 на 28 июня 1968 года. Концерт устроили во Дворце пионеров имени Жданова (сейчас это Дворец творчества юных). После торжественной части выпускники отправились смотреть за проходом корабля под алыми парусами. Тогда символом праздника была яхта «Металлист», которую украсили парусами алого цвета. Судно проходило между Кировским и Дворцовым мостами следом за группой из трех катеров. Проход сопровождался «Гимном великому городу» Глиэра, который звучит на «Алых парусах» до сих пор.

После этого зрелища выпускники отправлялись гулять по центру Ленинграда, а в садах и парках города для них устраивали конкурсы. Призерам раздавали пригласительные билеты на прогулки на речном трамвайчике и поездки по ночному городу на такси.

close Выпускники на набережной Невы, 25 июня 2022 года Алексей Даничев/РИА «Новости»

Популярность праздника выпускников в Ленинграде росла, на шествие кораблей собирались тысячи жителей и гостей города. В знаменательный день для выпускников выступали Бен Бенцианов, Эдита Пьеха, Всеволод Рождественский, Ольга Берггольц.

За многолетнюю историю праздника роль галиота «Секрет», корабля капитана Артура Грэя из повести Александра Грина «Алые паруса», исполняли разные судна. В 1970-м по Неве проходила шхуна «Ленинград», немецкий трофейный корабль, который позже переименовали в «Надежду». На празднике выпускников в 1971-м на воду спустили каравеллу «Нева», построенную энтузиастами Ленинградского клуба водно-моторных туристов.

Символом праздника до 1979 года была трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор». Впоследствии этот деревянный парусник стал широко известен зрителям благодаря участию в картинах «В поисках капитана Гранта» и «Остров сокровищ».

В 1979 году популярный праздник неожиданно отменили. В официальных источниках причиной называли массовое скопление народа. По другой версии, «Алые паруса» решили не проводить из-за затратной подготовки к Олимпиаде-80. В этот день выпускники традиционно гуляли по набережным, но речи о масштабном празднике не было. Тогда энтузиасты устроили торжество для выпускников в Сестрорецке в Ленинградской области. Оно проходило более скромно, но главная традиция «Алых парусов» была соблюдена. Символом праздника стал небольшой швертбот,парусная яхта. Перед жителями выступали водные лыжники, а с других яхт запускали фейерверки. Яхтсмены собственноручно красили ткани для суден в красный цвет и проводили «Алые паруса» в акватории Сестрорецка до 1991 года. Со временем традиция сошла на нет.

В 2005-м правительство Санкт-Петербурга, банк «Россия» и Пятый канал решили возродить праздник. Тогда пост губернатора города занимала Валентина Матвиенко, которая открывала торжественный концерт на Дворцовой площади. Звезды отечественной эстрады со сцены поздравляли выпускников с началом взрослой жизни, а кульминацией вечера стал 15-минутный проход фрегата «Штандарт». Это действующая копия первого корабля Балтийского флота, заложенного Петром I.

close Проход брига «Россия» на празднике выпускников «Алые паруса» в акватории Невы в Санкт-Петербурге, 25 июня 2022 года Алексей Даничев/РИА «Новости»

В 2020-м из-за коронавирусных ограничений праздник «Алые паруса» на время сменил место проведения и перешел в телевизионный формат. Миллионы зрителей наблюдали за праздничным концертом у экранов. Тогда бриг «Россия» проходил по акватории Финского залива на фоне самой высокой башни в Европе «Лахта Центр». В 2021-м праздник провели со множеством ограничений, а выпускникам выдавали по одному приглашению на мероприятие. Тогда на Дворцовой площади собрались 45 тысяч человек. В 2022-м праздник вернулся к уже принятому формату и проходит в центре Санкт-Петербурга ежегодно.