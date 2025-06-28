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Иран продлил закрытие воздушного пространства

Nour News: запрет на полет над территорией Ирана продлен до 29 июня
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Wikimedia

Запрет на полеты в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлен до 13:30 по московскому времени 29 июня. Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на министерство дорог и градостроительства Исламской Республики.

«Запрет на внутренние и международные рейсы на севере, юге и западе (воздушного пространства Ирана — прим. ред.) продлен до 14:00 (по местному времени, 13:30 мск) завтра, 29 июня», — уточняется в сообщении агентства.

Сегодня ранее Иран разрешил международным рейсам использовать свое воздушное пространство над центральной частью страны и частично — над западными регионами.

Накануне Росавиация дала согласие на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в этом регионе.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль приступил к проведению операции под кодовым названием «Восстающий лев», в рамках которой были подвергнуты ударам иранские ядерные и военные объекты. В ответ на это Иран незамедлительно активировал собственную операцию «Правдивое обещание — 3», осуществив удары по военным целям на территории Израиля.

Ранее военный эксперт призвал Россию запастись «Орешниками» на фоне неудач Ирана.

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