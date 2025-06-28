Военный эксперт призвал Россию запастись «Орешниками» на фоне неудач Ирана

Военные неудачи Ирана должны стать четким сигналом для России. Об этом заявил военный эксперт Влад Шлепченко, передает Tsargrad.tv.

Эксперт отметил, что Иране в ходе конфликта с Израилем применил новую баллистическую ракету «Саджиль». По словам Шлепченко, ее запуск сравнивали с ударом «Орешником» в рамках спецоперации на Украине. Иран задумывал удар «Саджилем» как демонстрацию силу, однако израильские военные смогли отразить атаку, подчеркнул военный эксперт.

Шлепченко добавил, что на этом фоне России следует «запастись сотней оригинальных «Орешников». Подобная мера необходима для ответа на агрессию в отношении РФ, уточнил эксперт.

«Опыт Ирана в очередной раз свидетельствует, что тонкие интриги и хитрые многоходовочки не работают, работает только летальная сила и готовность ее безжалостно и расчетливо применять», — сказал эксперт.

18 июня агентство Tasnim сообщило, что Иран применил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль» во время атаки на Израиль. По его данным, всего республика применила три подобных снаряда.

Ранее в Иране сняли на видео запущенную в сторону Израиля ракету с необычной траекторией полета.