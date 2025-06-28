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В Белграде участники протестов перекрыли площадь в центре города

В Белграде протестующие студенты перекрыли центральную площадь

В сербской столице Белграде участники протестов перекрыли центральную городскую площадь и прилегающие к ней улицы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Студенты <...> собрались на площади Славия в центре города. Движение транспорта блокировано на круговой развязке на площади и на нескольких прилегающих улицах», — говорится в сообщении.

Сегодня в 22:00 по московскому времени истекает срок ультиматума, который студенты и сторонники оппозиции выдвинули действующим властям Сербии. Они потребовали проведения досрочных выборов в парламент и заявляли, что в случае, если их требования проигнорируют, то они прибегнут «к мерам гражданского неповиновения».

Президент страны Александар Вучич предупреждал о возможном насилии на протестах 28 июня. По его словам, эскалация произойдет ближе к окончанию срока ультиматума, но власти и силовики готовы к такому повороту событий.

Ранее Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет».

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