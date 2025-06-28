У Белого дома возвели дополнительные ограждения

Вокруг Белого дома, резиденции президента США, устанавливаются дополнительные ограждения. Об этом сообщает The Teen Magazine.

Служба безопасности не сообщает о причинах усиления мер безопасности.

В социальных сетях некоторые пользователи высказали мнение, что «баррикады» могут быть связаны с подготовкой к Дню независимости, который отмечается 4 июля. Другие же считают, что власти беспокоятся о возможных протестах или политических событиях.

Комментаторы высказывают предположения, что власти могут готовиться к акциям протеста против Трампа или манифестациям в связи с атакой США на иранские ядерные объекты.

14 июня в центре Вашингтона прошла акция протеста, в которой приняли участие сотни людей, требовавших отставки президента США Дональда Трампа в день его рождения. Демонстранты, в сопровождении сотрудников полиции, прошли по центральным улицам города к Белому дому, неся в руках транспаранты и плакаты. Организаторы акции не смогли назвать точное количество участников.

Ранее глава РФПИ сравнил планируемые протесты против Трампа с цветными революциями.