Глава РФПИ сравнил планируемые протесты против Трампа с цветными революциями

У планируемых протестов против президента США Дональда Трампа аналогичный цветным революциям сценарий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован», — написал глава РФПИ.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. В своем посте он заявил, что планируемые протесты против Трампа являются частью более широкой кампании по подрыву авторитета администрации президента.

Протесты против американского лидера, как ожидается, пройдут 14 июня. В этот же день в Вашингтоне состоится военный парад, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию Трампа. Мероприятие пройдет с участием 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники. По информации агентства Reuters, организация парада обойдется бюджету в $25–45 млн.

Ранее в штате Вашингтон начались протесты против миграционной политики Трампа.