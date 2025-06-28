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Ростовщики по ошибке подожгли дома людей, которые не были их должниками

В Малайзии ростовщиков заподозрили в ошибочном поджоге трех домов
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В Малайзии полиция заподозрила ростовщиков в причастности к пожару, уничтожившему три двухэтажных таунхауса в пригороде Себеранг-Перая. Об этом пишет The New Straits Times.

Согласно материалу, один из владельцев таунхауса обратился в полицию с заявлением. Он утверждает, что возгорание произошло из-за поджога, потому что в одном из домов была найдена записка с предупреждением.

Как уточняется, пожар начался ранним утром 24 июня. Помимо трех домов, огонь уничтожил пять автомобилей и четыре мотоцикла. После этого в соцсетях завирусился пост одного из пострадавших. Он заявил, что на двух сгоревших таунхаусах, в том числе его собственном, нашли пятна краски и бензина. А в соседнем доме обнаружили упомянутую записку и бутылку с остатками бензина. По его словам, послание было предназначено не владельцам таунхаусов, а другому человеку.

До этого в Малайзии мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы помочь своей девушке выплатить долг. Его общая сумма превышала $40 тыс. За кражу 29-летний Мелвин Шерн был приговорен к пяти годам тюремного заключения и пяти ударам ротангом (этот материал получают из лиан тропических пальм).

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