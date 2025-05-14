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Женщина отправила обнаженные фото ради получения займа и пожалела

В Малайзии женщина отправила свои откровенные фото ради получения кредита
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KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии 26-летняя женщина, проживающая в Куала-Лумпуре, стала жертвой недобросовестных ростовщиков. Она хотела оформить займ, чтобы погасить кредит. Ростовщик потребовал у нее обнаженные фото, а когда она предоставила снимки, начал шантажировать женщину. Об этом сообщает China Press.

По информации издания, потерпевшая приехала в столицу Малайзии на заработки из Китая. Женщина трудилась секретаршей, но в 2024 году потеряла работу. Из-за сложного финансового положения и невозможности найти новое место, китаянка не выплачивала кредит за машину. Женщина не хотела беспокоить родителей своими проблемами и придумала решить их с помощью ростовщиков. По объявлению из соцсетей она вышла на людей, которые пообещали выдать ей займ. Она связалась по мессенджеру с ростовщиком. Тот заявил, что для получения необходимой ей суммы ей сначала самой нужно заплатить 1000 ринггитов (около 18 тысяч рублей). Она взяла эти деньги у друга и сделала перевод двумя транзакциями. Получатель заявил, что женщина должна была перевести всю сумму за один раз, и потребовал еще тысячу. Тогда китаянка призналась, что денег у нее не осталось. Ей ответили, что вместо необходимой суммы она может расплатиться за услугу своими обнаженными снимками. Женщина так и поступила, но займ так и не получила. После этого собеседник продолжил вытягивать из нее деньги, и она была вынуждена обратиться за помощью к подруге. Запросив очередной перевод «для предоставления займа и урегулирования ее вопросов с кредитом на машину», ростовщик получил отказ. Тогда мужчина стал шантажировать китаянку тем, что опубликует ее обнаженные фотографии. Женщина была вынуждена обратиться в суд с заявлением о шантаже и преследовании.

Ранее стало известно, что российский школьник из-за нужды в деньгах четыре года продавал интимные фото извращенцу.

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