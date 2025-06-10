В Малайзии мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы помочь своей девушке выплатить долг, пишет World of Buzz.

29-летний житель Малайзии Мелвин Шерн был приговорен к пяти годам тюремного заключения и пяти ударам ротангом за ограбление ювелирного магазина и нанесение травм 70-летней жене владельца. По его словам, он ограбил магазин с целью помочь своей девушке выплатить долг перед ростовщиком. Общая сумма долга превышала $40 тысяч.

Защитник осужденного, адвокат Кент Тан Чау Тенг, просил суд смягчить наказание мужчине, указав, что он содержит своих родителей, страдающих от гипертонии и диабета. Обвинение, представленное заместителем государственного прокурора Мохамадом Эхсаном Насарудином, согласилось с решением суда, отметив необходимость справедливого наказания, соответствующего ущербу, причиненному потерпевшей стороне.

Ранее в США пастор был арестован после того, как ограбил мужчину, а затем вернулся и извинился.