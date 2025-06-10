На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы помочь своей девушке выплатить долг

WOB: малазиец решил помочь девушке выплатить долг и ограбил ювелирный магазин
close
Shutterstock

В Малайзии мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы помочь своей девушке выплатить долг, пишет World of Buzz.

29-летний житель Малайзии Мелвин Шерн был приговорен к пяти годам тюремного заключения и пяти ударам ротангом за ограбление ювелирного магазина и нанесение травм 70-летней жене владельца. По его словам, он ограбил магазин с целью помочь своей девушке выплатить долг перед ростовщиком. Общая сумма долга превышала $40 тысяч.

Защитник осужденного, адвокат Кент Тан Чау Тенг, просил суд смягчить наказание мужчине, указав, что он содержит своих родителей, страдающих от гипертонии и диабета. Обвинение, представленное заместителем государственного прокурора Мохамадом Эхсаном Насарудином, согласилось с решением суда, отметив необходимость справедливого наказания, соответствующего ущербу, причиненному потерпевшей стороне.

Ранее в США пастор был арестован после того, как ограбил мужчину, а затем вернулся и извинился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами