Бывший прокурор отсудил землю лагеря в 24 раза дешевле кадастровой

Александр Кондалов, бывший прокурор Пермской области и высокопоставленный чиновник Ростехнадзора, добился в суде права выкупить без торгов 0,42 га земли на берегу Камы. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Ленинский районный суд Перми обязал Росимущество продать участок по цене 574,9 тыс. рублей — в 24 раза ниже новой кадастровой стоимости в 13,7 млн рублей.

Кондалов арендует территорию бывшего пионерлагеря «Росинка» с 2015 года, где построил 17 объектов, включая гостевой дом и бани. Суд удовлетворил его требование о выкупе по старой кадастровой оценке 2023 года, отклонив требования ведомства о плате в 37,8 млн рублей.

Решение суда основано на том, что новая кадастровая стоимость утверждена уже после подачи иска. Экс-прокурор, с 2017 года проживающий в Израиле, может обжаловать решение до 11 июля 2025 года.

В начале июня сообщалось, что бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками с ущербом свыше 13 миллионов рублей.

Ранее дагестанскую чиновницу задержали за мошенничество с земельным участком.