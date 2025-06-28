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Бывший прокурор отсудил землю лагеря в 24 раза дешевле кадастровой

Суд разрешил экс-прокурору Кондалову купить землю на Каме с 96%-ной скидкой
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Александр Кондалов, бывший прокурор Пермской области и высокопоставленный чиновник Ростехнадзора, добился в суде права выкупить без торгов 0,42 га земли на берегу Камы. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Ленинский районный суд Перми обязал Росимущество продать участок по цене 574,9 тыс. рублей — в 24 раза ниже новой кадастровой стоимости в 13,7 млн рублей.

Кондалов арендует территорию бывшего пионерлагеря «Росинка» с 2015 года, где построил 17 объектов, включая гостевой дом и бани. Суд удовлетворил его требование о выкупе по старой кадастровой оценке 2023 года, отклонив требования ведомства о плате в 37,8 млн рублей.

Решение суда основано на том, что новая кадастровая стоимость утверждена уже после подачи иска. Экс-прокурор, с 2017 года проживающий в Израиле, может обжаловать решение до 11 июля 2025 года.

В начале июня сообщалось, что бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками с ущербом свыше 13 миллионов рублей.

Ранее дагестанскую чиновницу задержали за мошенничество с земельным участком.

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