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Экс-замглавы Волоколамского округа обвинили в махинациях с землей

Суд обвинил экс-замглавы Волоколамского округа в махинациях ущербом в 13 млн руб
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками с ущербом свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в период с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ пяти земельных участков с ложными сведениями. При этом не была проведена обязательная процедура согласования с собственниками смежных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности.

Сообщается, что в ходе расследования на спорные земельные участки наложен арест с целью возвращения их в государственную собственность.

Дело проходит по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями).

31 мая центральный районный суд города Кемерово арестовал главу Кемеровского района Марину Коляденко, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее бывшего свердловского замминистра ЖКХ области обвинили в получении крупной взятки.

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