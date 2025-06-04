Экс-замглавы Волоколамского округа обвинили в махинациях с землей

Бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками с ущербом свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в период с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ пяти земельных участков с ложными сведениями. При этом не была проведена обязательная процедура согласования с собственниками смежных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности.

Сообщается, что в ходе расследования на спорные земельные участки наложен арест с целью возвращения их в государственную собственность.

Дело проходит по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями).

31 мая центральный районный суд города Кемерово арестовал главу Кемеровского района Марину Коляденко, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее бывшего свердловского замминистра ЖКХ области обвинили в получении крупной взятки.