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Дагестанскую чиновницу задержали за мошенничество с земельным участком

Чиновницу Дербентского района в Дагестане задержали за мошенничество на 16 млн
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РИА «Новости»

В Дагестане задержали чиновницу администрации Дербентского района и несколько местных жителей по подозрению в манипуляциях с земельным участком на сумму более 16 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, кадастровый инженер нелегально внес в техплан ложную информацию о том, что на участке земли в селе Мичурино есть склад. После этого сотрудница отдела архитектуры и градостроительства районной администрации составила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Затем запись о регистрации права собственности появилась в ЕГРН. Далее мошенники осуществили незаконную сделку, зарегистрировав право собственности и на сам участок.

В настоящее время следователи устанавливают все детали случившегося.

26 мая в Дагестане арестовали экс-главу Кайтакского района по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей.

По версии следствия, приблизительно в мае 2021 года чиновник организовал преступную группу для передачи прав собственности на муниципальные земельные участки в селе Маджалис в пользу третьих лиц. Сообщники до декабря того же года оформили в собственность пять земельных участков общей площадью четыре тысячи квадратных метров.

Ранее суд арестовал замминистра природных ресурсов Кубани по делу о мошенничестве.

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