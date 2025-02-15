«Плюшевая капибара» задержала наркоторговца в День святого Валентина

В Перу полицейский в костюме капибары с поличным задержал наркоторговца

Перуанская полиция переодела своего сотрудника в плюшевый костюм капибары (водосвинки), чтобы задержать наркоторговца. Об этом ведомство рассказало на своей странице в X.

«Капибара в действии. В Лурине (город недалеко от столицы Лимы. — «Газета.Ru».) группа «Терна», используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков», — говорится в посте.

Как отмечается, операция произошла в День святого Валентина. В опубликованном видео подозреваемый открывает дверь замаскированному полицейскому с зеленым рюкзаком, украшенным сердечками. После чего «капибара» прорывается внутрь и производит задержание. В ролике уточняется, что в ходе операции правоохранителям удалось изъять 1,7 тыс. доз кокаина и марихуаны.

Это не первый раз, когда полицейские страны прибегают к переодеваниям. Так, в ноябре 2024 года правоохранители, переодевшиеся в костюмы Дэдпула и Росомахи, арестовали банду наркоторговцев во время Хеллоуина — четырех наркодилеров, у которых нашлось более тысячи упаковок с запрещенными веществами.

Ранее россиянка переоделась в полицейского, чтобы впечатлить друзей сына, и поплатилась.