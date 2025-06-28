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В словацкой Убле остановили водителя с Украины, перевозившего патроны

В Словакии пограничники нашли патроны у приехавшего с Украины водителя
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Shutterstock

Автомобилист попытался ввезти на территорию Словакии патроны. Об этом сообщает в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) словацкое Финансовое управление.

По его данным, мужчину задержали накануне на пограничном переходе Убля в одноименном селе.

«В ходе проверки транспортного средства в багажном отделении рядом с запасным колесом найдены дробовые патроны (21 штука)», — говорится в посте.

Ведомство добавило, что проинформировало об инциденте полицию, так как речь может идти об уголовном преступлении.

2 апреля белорусские таможенники остановили на границе с Польшей 41-летнего водителя, который вез в Россию 580 кг взрывчатки. Мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска «Брест». Там его машину направили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса, где увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля и стенки, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.

Во время углубленного досмотра таможенники их демонтировали и обнаружили, что они наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Его пытались скрыть под виброшумоизоляционными листами и листами ДСП, а внутренние края кузова автомобиля обработали технической смазкой, чтобы на взрывчатку не реагировали служебные собаки. Экспертиза показала, что водитель перевозил мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Мужчина был задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Эстонии задержали россиянина, который переплыл границу на весельной лодке.

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