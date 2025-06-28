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Дубайский принц оплатил счет всех гостей ресторана в торговом центре

Дубайский принц Аль Мактум закрыл счет всех посетителей одного из ресторанов
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Artur Widak/Global Look Press

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счета всех гостей одного из ресторанов в Дубае. Об этом пишет издание Khaleej Times.

Известно, что принц обедал в одном из ресторанов в крупнейшего торгового центре Дубая Dubai Mall с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

«‎Когда я попросила чек после еды, в ресторане мне сообщили, что шейх Хамдан бен Мухаммед оплатил счет за всех», — сказала гостья заведения журналистам.

До этого сообщалось, что в американском Детройте устроили «денежный дождь» с вертолета. После полудня в небе над городом появился вертолет, с борта которого начали скидывать долларовые купюры. Все деньги были настоящие. По данным журналистов, автором инициативы выступил недавно владелец автомойки, для которого это была последняя просьба.

Сообщается, что для реализации такой акции альтруизма одна из улиц города была заранее перекрыта, а на месте ее проведения образовалась толпа людей. По словам очевидцев, акция прошла мирно — драк за деньги не случилось, граждане спокойно разобрали купюры и уже через полчаса после мероприятия улицу снова открыли.

Ранее полицейские вернули мужчине оставленный в поезде чемодан, в котором было $140 тыс.

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