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Полицейские вернули мужчине оставленный в поезде чемодан, в котором было $140 тыс.

В Китае полиция нашла забытый в вагоне чемодан со $140 тыс. и вернула хозяину
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В Китае мужчина оставил чемодан с 1 миллионом юаней ($140 тысяч) наличными в поезде, пишет Mothership. Позже эти деньги нашли полицейские и вернули владельцу.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Чжан, прибывший на железнодорожный вокзал Сюйчжоу, обнаружил, что забыл взять с собой чемодан из вагона. Внутри находилась крупная сумма денег — 1 млн юаней, предназначенная для выплаты зарплат.

Осознав ситуацию, китаец немедленно обратился за помощью к полиции. После его заявления офицер транспортной полиции, находившийся на вокзале, провел осмотр вагона и смог найти потерянный чемодан. После проверки было подтверждено, что ни одна банкнота не пропала. Офицер вместе с начальником поезда передал чемодан в местное отделение полиции для возврата владельцу.

В знак благодарности Чжан принес полицейскому и сотрудникам поезда шелковый баннер, поблагодарив их за службу и помощь.

Ранее в Китае мужчина выпрыгнул из окна во время ссоры с девушкой.

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