В США неизвестные устроили «денежный дождь» из вертолета

SHOT: в Детройте состоялась акция с выброшенными из вертолета денежными купюрами

В Детройте неизвестные устроили «денежный дождь» с вертолета. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

После полудня в небе над городом появился вертолет, с борта которого начали скидывать долларовые купюры. Отмечается, что все деньги были настоящие.

По данным канала, автором инициативы выступил недавно скончавшийся владелец автомойки, для которого это была последняя просьба.

Сообщается, что для реализации такой акции альтруизма одна из улиц города была заранее перекрыта, а на месте ее проведения образовалась толпа людей. По словам очевидцев, акция прошла мирно — драк за деньги не случилось, граждане спокойно разобрали купюры и уже через полчаса после мероприятия улицу снова открыли.

В 2023 году в столичном жилом комплексе «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице москвич выбрасывал из окна валюту. Сообщалось, что поводом для совершения такого «щедрого» поступка стал визит силовиков в квартиру мужчины. Сотрудники правоохранительных органов в сопровождении ФСБ нагрянули к нему с обыском в рамках уголовного дела, имеющего гриф «Совершенно секретно».

Ранее полицейские вернули мужчине оставленный в поезде чемодан, в котором было $140 тыс.