На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США неизвестные устроили «денежный дождь» из вертолета

SHOT: в Детройте состоялась акция с выброшенными из вертолета денежными купюрами

В Детройте неизвестные устроили «денежный дождь» с вертолета. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

После полудня в небе над городом появился вертолет, с борта которого начали скидывать долларовые купюры. Отмечается, что все деньги были настоящие.

По данным канала, автором инициативы выступил недавно скончавшийся владелец автомойки, для которого это была последняя просьба.

Сообщается, что для реализации такой акции альтруизма одна из улиц города была заранее перекрыта, а на месте ее проведения образовалась толпа людей. По словам очевидцев, акция прошла мирно — драк за деньги не случилось, граждане спокойно разобрали купюры и уже через полчаса после мероприятия улицу снова открыли.

В 2023 году в столичном жилом комплексе «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице москвич выбрасывал из окна валюту. Сообщалось, что поводом для совершения такого «щедрого» поступка стал визит силовиков в квартиру мужчины. Сотрудники правоохранительных органов в сопровождении ФСБ нагрянули к нему с обыском в рамках уголовного дела, имеющего гриф «Совершенно секретно».

Ранее полицейские вернули мужчине оставленный в поезде чемодан, в котором было $140 тыс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами