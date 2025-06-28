В Росавиации отрегировали на крушение самолета в Подмосковье

Росавиация: расследовать крушение Як-18Т в Подмосковье будет ее МТУ и МАК

Расследовать крушение частного легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием центрального МТУ (межрегионального территориального управления) Росавиации. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, ключевой целью расследования будет установление причин случившегося и недопущение повторения инцидента в будущем.

Около 14:20 около подмосковной деревни Паново у Як-18Т отказал двигатель, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). При крушении он и пассажиры не выжили. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Mash уточнил, что у воздушного судна не было сертификата летной годности. Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. Во время случившегося самолетом управлял знакомый владельца.

Ранее появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье.