Названа причина крушения самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет Як-18Т, по предварительной информации, потерпел крушение в Подмосковье из-за технической неисправности, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника, у воздушного судна отказал двигатель.

Около 14:20 у подмосковной деревни Паново двигатель Як-18Т вышел из строя, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. При крушении Як-18Т пилот и пассажиры не выжили. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Mash уточнил, что у воздушного судна не было сертификата летной годности. Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Во время случившегося самолетом управлял его знакомый.

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