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Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

МЧС опубликовало кадры с места падения Як-18Т в Подмосковье

Управление МЧС по Московской области опубликовало в Telegram-канале видео с места крушения легкомоторного самолета недалеко от Коломны.

В ведомстве отметили, что после падения воздушное судно загорелось. К его тушению привлекли 23 сотрудников и восемь единиц техники. На видео можно увидеть, как они борются с огнем.

Около 14:20 у подмосковной деревни Паново двигатель Як-18Т вышел из строя, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. При крушении Як-18Т пилот и пассажиры не выжили. На место происшествия выехали следователи. Mash уточнил, что у воздушного судна не было сертификата летной годности (документа, подтверждающего пригодность к полетам). Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Во время случившегося самолетом управлял его знакомый.

Ранее единственный выживший при крушении Boeing 787 в Индии рассказал о катастрофе.

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