Названы зарплаты покупателей жилья в России

Агентство маркетинговых исследований Oro провело опрос среди более 8 тысяч россиян, планирующих покупку или уже приобретших новостройку. Результаты исследования для РИА Новости показали, что почти 40% покупателей имеют семейный доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, а 16% зарабатывают свыше 300 тысяч.

Типичный покупатель первичного жилья — это семейный человек (82% опрошенных, включая гражданские браки), причем три четверти из них воспитывают детей. Подавляющее большинство (93%) имеют работу, при этом треть трудится в удаленном или гибридном формате. Автомобиль есть у 69% респондентов.

Эксперты отмечают, что две трети клиентов рынка новостроек — люди старше 35 лет. Молодежь все реже решается на покупку жилья из-за высокого входного порога. Примечательно, что для многих приобретение квартиры стало основным способом сохранения капитала — такой мотивации фиксируется рекордное количество за все время наблюдений.

3 мая аналитическая группа KEY CAPITAL определила регионы России с наибольшим потенциалом роста цен на новые квартиры. В пятерку лидеров вошли Республика Коми, Омская, Орловская, Рязанская области и Красноярский край.

Ранее москвичей предупредили о резком подорожании элитных квартир.