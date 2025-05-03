Названы регионы России, где сильнее всего подорожают новые квартиры

Аналитическая группа KEY CAPITAL определила регионы России с наибольшим потенциалом роста цен на новые квартиры. В пятерку лидеров вошли Республика Коми, Омская, Орловская, Рязанская области и Красноярский край. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Республика Коми демонстрирует сильное сочетание ключевых факторов: 21% жителей получают более 100 тыс. рублей в месяц, объем строительства — один из самых низких (316 кв. м на 1000 жителей), предложение сократилось на 13%. В 2023 году цены выросли на 25%, но в 2024-м снизились на 19%, что может свидетельствовать о потенциале восстановления.

Омская область показывает скромный уровень высоких зарплат (7%), но низкий объем застройки (480 кв. м на 1000 человек) и умеренную коррекцию цен: +36% в 2023 и -18% в 2024 году. Предложение сократилось незначительно.

Орловская область отличается одним из самых резких снижений предложения (-28%). При низкой доле высоких доходов (4%) и объеме строительства выше, чем в других регионах топа, здесь наблюдается классическая динамика: бурный рост в 2023 году (+24%) и падение в 2024-м (-19%).

Красноярский край, напротив, продолжает демонстрировать рост цен: +41% в 2023-м и +9% в 2024-м. Здесь 23% населения зарабатывают более 100 тыс. рублей, а уровень строительства — средний. Несмотря на отсутствие коррекции, совокупные показатели делают край привлекательным для долгосрочных вложений.

Рязанская область характеризуется умеренным строительством, заметным снижением предложения (-12%) и выраженной коррекцией цен: -21% после роста на 28% в 2023 году.

«Мы анализировали не просто текущие ценовые уровни, а совокупность факторов, способных повлиять на динамику в средне- и долгосрочной перспективе. Даже если в ряде этих регионов сейчас цены продолжают снижаться, это может быть лишь пауза перед следующим витком роста. Ключевое — это фундамент: соотношение спроса, предложения и платежеспособности населения», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Гусева подчеркнула, что инвестиции в недвижимость всегда сопряжены с рисками, и призвала учитывать локальные особенности рынка, инфраструктуру и специфику конкретных проектов. Однако общий вывод исследования — инвесторам стоит присмотреться к регионам с ограниченным строительством и растущей способностью населения платить больше: именно здесь может формироваться отложенный спрос, который в будущем будет реализован через рост цен.

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